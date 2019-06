Scatta l'asta per Ben Arfa. Sull'ex Rennes 'Gladbach, Besiktas ed Everton

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Non ci sarebbero solo Betis, Siviglia ed Espanyol sulle tracce di Hatem Ben Arfa. Stando a quanto pubblicato da France Football, l'ormai ex giocatore del Rennes, avrebbe altre società interessate a lui: dal Borussia Moenchengladbach, passando per Besiktas, Everton e Saint-Etienne.