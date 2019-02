© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante l'espulsione di Serdar arrivata al 42', lo Schalke 04 è riuscito a tenere lo 0-0 contro il Friburgo e dopo la gara il tecnico Domenico Tedesco ha detto: "Abbiamo fatto troppo poco, non avevamo abbastanza profondità e nei primi 40 minuti eravamo molto, molto ansiosi, abbiamo optato per il contropiede. Dobbiamo cambiare le cose, ci siamo svegliati a dieci minuti dalla fine, ma non abbiamo avuto alcuna possibilità di segnare, quindi lo 0-0 va bene".