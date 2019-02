Complice la sconfitta dell’andata o forse il fatto che partirà dalla panchina a San Siro il centrocampista del Rapid Vienna Philipp Schobesberger sembra essere concentrato più sul fare conoscenza a Milano che non alla gara contro l’Inter. Il 25enne austriaco infatti attraverso l’app per incontri Tinder ha lanciato un appello in vista della trasferta meneghina scrivendo: “Sono a Milano solo per due notti, quindi meglio che siate veloci. Sto cercando la mia modella”. Le foto del profilo non lasciano dubbi sul fatto che sia proprio il centrocampista ad aver scritto quelle parole con la partita di Europa League che sembra essere passata in secondo piano nelle sue priorità.