Suat Serdar, giocatore tedesco di origine turca, ha difeso il compagno di squadra dello Schalke 04 Ozan Kabak dopo il saluto militare mostrato in occasione del gol della Nazionale turca contro la Francia: "L'unica cosa che voglio dire è che siamo tutti contro la guerra, anche lui. Lo conosco da un po' e tutti sanno che è contro la guerra e che il saluto non significa nulla. C'è troppa attenzione intorno a questa esultanza a causa dei media. In passato anche io potevo far parte della Nazionale turca, ci sono stati dei contatti, ma poi con la mia famiglia abbiamo deciso di scegliere la maglia tedesca". A riportarlo è Sky Sports in Germania.