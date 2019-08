© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole da giocatore del Tottenham per Ryan Sessegnon, nuovo esterno mancino degli Spurs preso dal Fulham. "Sono felice di essere agli Spurs, era il tempo giusto per essere qui. E' una squadra giovane, forte, possiamo fare grandi cose in futuro. Voglio imparare e lavorare, da tutti in questo club e capire come sia davvero giocare qui".