Sheffield United, Wilder: "25 punti in 17 partite è un risultato eccezionale"

Continua a volare lo Sheffield United che ha battuto anche 2-0 l'Aston Villa: "Per me, 25 punti in 17 partite è qualcosa di eccezionale e possiamo essere felici dopo un'altra vittoria", ha ammesso il tecnico Chris Wilder. "Abbiamo reagito dopo qualche risultato deludente e abbiamo conquistato una vittoria importante. È stato un po' come un incontro di boxe nel primo tempo, ma nel secondo tempo abbiamo davvero preso la partita in mano e ho pensato che abbiamo meritato la vittoria. Acquisti a gennaio? Forse abbiamo bisogno di qualche rinforzo per coprire qualche posizione ma sono sicuro che coglieremo le nostre occasioni", ha aggiunto il tecnico.