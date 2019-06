Simeone difende Messi: "In Nazionale ha bisogno dei compagni"

© foto di Imago/Image Sport

Diego Simeone difende Leo Messi. Il tecnico dell'Atletico Madrid, in un'intervista a Fox Sports, ha parlato della differenza di rendimento del fenomeno argentino in Nazionale e con il Barcellona: "Ha bisogno della squadra, di ogni singolo elemento. Paragone con Maradona? Il suo unico obiettivo è vincere, non gli interessano i paragoni. il sistema di gioco del Barcellona non è ottimale per lui eppure segna 200 milioni di gol. Se non fosse stato per la notte di Liverpool, avrebbe vinto la Champions e la Copa del Rey. Vuole solo segnare, segnare, segnare e vincere".