Simeone: "Griezmann via? L'Atletico resterà sempre competitivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, Diego Simeone ha parlato dell'addio di Antoine Griezmann: "Lo stimo tantissimo, Antoine è uno dei migliori marcatori della storia del club, sono stati cinque anni meravigliosi. Lo ringrazio per quello che ci ha dato e non giudico la sua decisione". Il Cholo ha inoltre aggiunto: "Di qui sono passati Torres, Forlan, Aguero, Diego Costa, Griezmann... e il club ha continuato sempre a essere competitivo. La forza che ha è superiore a quella di un tempo. Negli ultimi anni è stato dimostrato che il club è più importante di tutti noi. Verranno calciatori con la voglia di far parte di una squadra importante".