Simeone su rinnovo Oblak: "Il miglior portiere del mondo resta all'Atleti"

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani contro il Valencia, oltre a commentare il rinnovo di Oblak: "Vogliamo avvicinarci alla vetta della classifica fino all'ultimo respiro, cercheremo in ogni modo di arrivare primi".

Sul Valencia: "Ha allestito una squadra capace di lottare per le prime posizioni della classifica, ma non ha avuto fortuna a livello realizzativo. Adesso, nel finale di stagione, sta rispecchiando le aspettative. La dice lunga il fatto che sia in finale di Copa del Rey, in semifinale di Europa League e messo bene nella Liga".

Su Vitolo: "In quest'ultimo periodo lo vedo molto più inserito e determinato a migliorare in allenamento. Purtroppo gli infortuni non gli hanno dato continuità".

Sul rinnovo di Oblak: "Una scelta importantissima, come quella di Griezmann. Il miglior portiere del mondo ha deciso di restare all'Atletico Madrid. Siamo davvero felici, società, giocatori e tifosi".