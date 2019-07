© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia ufficializzerà nelle prossime ore l'acquisto del centrocampista Fernando Reges. Come riporta Marca, il giocatore brasiliano è già in viaggio verso la Spagna per firmare il contratto con la società andalusa. Al Galatasaray, che lo aveva acquistato dal Manchester City, andranno 4 milioni, mentre il giocatore firmerà un contratto triennale.