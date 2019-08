Siviglia, Lopes ha superato le visite mediche: firmerà per quattro stagioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rony Lopes, esterno offensivo ormai ex Monaco, ha superato le visite mediche con il Siviglia. Come riportato da Marca, il calciatore firmerà il contratto con il suo nuovo club per le prossime quattro stagioni. Nello scorso campionato ha collezionato 24 presenze in Ligue 1, con due gol messi a segno.