ufficiale Siviglia, Rony Lopes saluta e si trasferisce in prestito al Troyes

Il Troyes rende noto l'acquisto di Rony Lopes. L'esterno offensivo, 26 anni, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. Importante rinforzo per l'ESTAC, attualmente ultimo in classifica in Ligue 1 con zero punti nelle prime tre partite.