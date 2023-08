ufficiale Braga, colpo dalla Spagna: dal Siviglia arriva Rony Lopes

vedi letture

Nuovo colpo per il Braga, che negli scorsi minuti ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Rony Lopes, classe '95 con una lunga militanza europea. Brasiliano, Lopes ha giocato al Troyes in prestito lo scorso anno, prima di fare ritorno in Andalusia e lasciare definitivamente il Siviglia, che lo aveva acquistato nel 2019 dal Monaco.

In Spagna non è riuscito a confermarsi e il club lo ha ceduto in prestito al Nizza, all'Olympiacos e proprio al Troyes, prima di cederlo definitivamente al Braga quest'estate.