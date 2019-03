Siviglia, Machin: "Panchina a rischio? Voglio pensare solo allo Slavia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andata degli ottavi di finale di Europa League domani per il Siviglia di Pablo Machin. Il tecnico degli andalusi ha analizzato il match contro lo Slavia Praga in conferenza stampa (fonte Diario de Sevilla): "Le voci sulla mia panchina a rischio? Io mi sento forte nella mia posizione, ma sono un po' di preoccupazione c'è. Sono il primo che sa che non stiamo dando tutto. Pensare troppo a tutto questo, però, rischia di togliere energie a ciò che è davvero importante, ovvero di dare il massimo come squadra e di fornire domani la miglior prestazione possibile. Non è giusto mescolare quello che sta accadendo in campionato con l'Europa League, una competizione dove abbiamo sempre fatto molto bene. Cambiare qualcosa a livello tattico? Ci sono molte possibilità, più o meno significative: la difesa a tre, oppure un attacco a tre punte, il 4-4-2 o il 4-3-3. La cosa importante per me è l'interpretazione della gara più che il sistema con il quale si affronta una gara. Recuperare il miglior André Silva? André sta facendo quello che faceva anche prima, ma è cambiato un po' il suo rapporto con il gol. Sono periodi che possono capitare agli attaccanti. Detto questo sono preoccupato del suo rendimento quanto lo sono per quello di tutti gli altri miei giocatori. Cosa servirà per superare lo Slavia Praga? Dovremo avere il loro stello livello di concentrazione, forza fisica e atteggiamento. Poi la differenza la farà la qualità, la tecnica e noi siamo una squadra molto buona. Lo Slavia a Siviglia come l'Ajax ieri a Madrid? Ieri abbiamo visto la dimostrazione che, a prescindere dal superiore livello di squadra, se non dai il massimo rischi contro chiunque. Lo Slavia è un avversario molto pericoloso perché punta molto sull'aspetto fisico, affrontando le partite con molto più disordine rispetto a quello a cui siamo solitamente abituati".