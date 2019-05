© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' in scadenza il prossimo 30 giugno col Siviglia, ora Gabriel Mercado (32) valuta le proposte arrivate per il suo futuro. Il difensore argentino ha ricevuto l'offerta di prolungamento dal ds andaluso Monchi, ma c'è la pista Premier League oltre quella che porta dritto in Serie A. Il Siviglia gli ha offerto un biennale con opzione per il rinnovo di un'altra stagione, ma la pista più calda al momento sembra essere quella legata al Villarreal. Lo scrive Mundo Deportivo.