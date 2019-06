Siviglia, Monchi: "Nessun accordo per Maxime Lopez, tutto falso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non c'è stato alcun contatto per Maxime Lopez. Nessuna offerta, nessun accordo, niente di niente". Nelle ultime ore è arrivata una smentita categorica da parte del dirigente del Siviglia Monchi alle voci che volevano il centrocampista classe 1997 dell'Olympique Marsiglia a un passo dal trasferimento in Andalusia. Una pista di mercato che l'ex Roma ha pubblicamente accantonato ai microfoni di RMC Sport.