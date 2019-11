Siviglia, Monchi: "Tifosi infelici di Lopetegui, io ero ancora più convinto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata ad Estadio Deportivo, il direttore sportivo Monchi ha parlato della reazione negativa iniziale di una parte dei tifosi del Seviglia per l'arrivo in panchina di Julen Lopetegui: "Sono uno di quelli che pensa che non si debba gestire un club a seconda di ciò che i tifoso dicono né tanto meno prende decisioni indipendentemente da ciò che dicono i fan. E' vero che quando la notizia di Lopetegui è trapelata come nuovo tecnico, c'è stata una reazione di maggioranza che non dovrebbe essere nascosta e che era negativa. Quella corrente negativa ha solo rafforzato il mio rapporto con il tecnico e mi ha convinto ancora di più".