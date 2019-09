© foto di Dimitri Conti

Nonostante sia arrivato solamente nel corso di quest'estate nella rosa del Siviglia, l'esterno d'attacco Rony Lopes potrebbe già lasciare l'Andalusia per andare a giocare altrove, alla ricerca di un maggior utilizzo. Ormai da qualche giorno sulle tracce del portoghese classe '95 ex Lille e Monaco, c'è il Newcastle - come riferito da Newcastle Chronicle - sarebbe anche arrivato il via libera da parte dell'allenatore Julen Lopetegui a proposito di una sua partenza da Siviglia nella prossima finestra di gennaio.