Slavia Praga, Trpisovsky: "L'Inter ci ha punito a ogni errore commesso"

© foto di Federico De Luca

Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, ha parlato a Uefa.com al termine della sconfitta subita in casa contro l'Inter in Champions League: "Noi abbiamo commesso diversi errori, troppi, e l'Inter è riuscita a punirci in ogni occasione. Gli attaccanti nerazzurri hanno giocato benissimo e le prestazioni individuali hanno deciso l'andamento della partita. Siamo delusi, soprattutto per i nostri tifosi, visto il loro supporto in casa senza neanche ottenere un punto. Sicuramente meritavano di più per quanto ci hanno supportato in queste gare".