Slovacchia, Skriniar: "Non ci sono avversari leggeri nel nostro girone"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poco prima di partire per Baku, dove domani la Slovacchia sfiderà l'Azerbaigian nella partita valida per le qualificazioni ad Euro 2020, il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha fatto il punto della situazione del girone che vede impegnata la sua Nazionale: "Non ci sono avversari leggeri in questo girone. Quindi sappiamo che dobbiamo ancora vincere per rimanere in cima alla classifica. Gli altri risultati sono stati piuttosto buoni, non dico completamente ma diciamo che vanno bene. Dovessimo battere l'Azerbaigian potremmo essere lassù, dove vogliamo essere".