Spagna, anche i social network fra i parametri per la distribuzione ricavi

© foto di J.M.Colomo

A partire dalla prossima stagione, LaLiga terrà in considerazione fra i criteri di ripartizione dei ricavi, i social network. Una percentuale sarà distribuita ai 20 club valutando l'impatto dei club su Twitter, Facebook e Insagram (si valuterà se inserire anche Youtube). Non sarà preso in considerazione il numero di followers bensì le interazioni, quindi risposte, messaggi, ritweet, like. E nell'eventuale ingresso di Youtube anche le visualizzazioni.