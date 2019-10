© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robert Moreno, ct della Spagna, ha parlato così in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni della Roja contro Norvegia e Svezia, gare di qualificazione a Euro 2020: "Non ho pensato al mio rinnovo, in questo momento sono concentrato solamente sulla nostra qualificazione all'Europeo. L'obiettivo è riuscirci vincendo tutte le partite. Occhio però: Norvegia e Svezia hanno il loro stile di gioco e sono due squadre, non solo delle rappresentative nazionali".

Ceballos e Fabian Ruiz?

"Saranno entrambi disponibili domani. Ceballos si era fermato in via precauzionale a causa di un sovraccarico di lavoro, ma domani potrà giocare. Fabian ha avuto la febbre, ma ha recuperato e spero quindi che anche lui possa scendere in campo contro la Norvegia".

Ansu Fati?

"Sono contento che sia stato convocato dall'Under 21 spagnola. Non va scartata l'ipotesi di una sua convocazione per l'Europeo del 2020. Tutti i buoni giocatori, anche i giovani, hanno spazio nella nostra Nazionale".