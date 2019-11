Spagna, Moreno è ancora in dubbio: la federcalcio punta Luis Enrique

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In questi minuti Robert Moreno sta guidando la Spagna contro la Romania, ma il suo futuro potrebbe essere comunque lontano dalla panchina iberica. Secondo quanto riferito da marca.com, infatti, la federcalcio spagnola continua a pensare all'idea di cambiare selezionatore in vista di Euro2020: l'idea sarebbe quella di richiamare in panchina Luis Enrique, nonostante (come confidato da Moreno) quest'ultimo abbia "consegnato" all'attuale ct il ruolo.