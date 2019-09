© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duro attacco di Bruno Fernandes ai nuovi acquisti dello Sporting CP. Il capitano, dopo l'ultima sconfitta in campionato, s'è sfogato su Whatsapp e l'audio incriminato è emerso nelle ultime ore: "Sinceramente sono indignato, preferirei non esprimermi. E' molto grave l'atteggiamento di alcuni dei nostri calciatori, hanno un atteggiamento che non esiste... Non esiste! Non vogliono giocare qui, vogliono soltanto il denaro e se ne vanno".