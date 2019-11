© foto di Stefano Di Bella

Un ex calciatore dello Sporting finisce in carcere per un'operazione anti-droga delle autorità spagnole. Lo riferisce il Correio da Manha, secondo cui Sérgio Contretas Pardo, meglio conosciuto come Koke (solo omonimia nel soprannome con il calaciatore dell'Atletico Madrid, ovviamente), sarebbe stato arrestato questa mattina l'ex attaccante sarebbe stato arrestato in quel di Malaga nell'ambito di un'operazione della Guardia Civil che ha portato all'arresto di una ventina di persone e al sequestro di una tonnellata di hashish, oltre a diverse armi. Secondo gli inquirenti, Koke sarebbe il capo di una rete criminale: nell'operazione, condotta attraverso undici arresti tra Siviglia, Malaga e Granada, sono stati coinvolti 150 poliziotti.