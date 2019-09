Stella Rossa, Milojevic: "Bayern? Daremo tutto, fino all'ultimo atomo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vladan Milojevic, allenatore della Stella Rossa, ha così presentato in conferenza stampa la sfida d'esordio dei serbi in Champions League, attesi dalla difficilissima trasferta in casa del Bayern Monaco: "Non ci sono motivi per avere paura: ci aspetta una partita di 90 minuti, dopo di che la vita va avanti. Il Bayern è una squadra fenomenale, con troppa storia alle sue spalle: noi daremo tutto, fino all'ultimo atomo, poi di tutto il resto possiamo parlare dopo la partita. Siamo una squadra che dall'inizio ha lavorato per arrivare qui: rispettiamo tutte le squadre, sono molto forti. Dovremo semplicemente scendere in campo e dare il massimo. Le altre squadre del nostro gruppo sono tutte favorite".