© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

.Una serata da dimenticare quella vissuta dalla Stella Rossa: il 6-0 rimediato contro il Bayern Monaco rappresenta, infatti, la peggior sconfitta europea tra le mura amiche. Un'onta difficile da cancellare per l'allenatore Vladan Milojevic anche se il divario tecnico, come ammesso dal diretto interessato, si è fatto vedere in maniera importante: "Il Bayern ha meritato la vittoria, ci sono stati superiori in tutto, ma non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori, semplicemente dobbiamo capire come migliorare. Ogni volta sembra quasi che abbiamo paura; non sto dicendo che il Bayern non sia più forte di noi, ma sembra quasi che abbiamo paura di assumerci delle responsabilità e questo non mi piace" sono state le sue parole a TV Arena.