© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vladan Milojevic, allenatore della Stella Rossa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Olympiacos decisiva per conquistare un posto in Europa League: "La mia filosofia è pensare a tutte le partite come big match. Siamo arrivati all'ultima partita del girone che ci potrebbe permettere di restare in Europa. Sarebbe bello per il calcio serbo se ci riuscissimo. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di grande per noi, per i tifosi e per tutto il movimento calcistico nazionale. Faremo del nostro meglio, chiederò ai giocatori di essere loro stessi".