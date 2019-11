© foto di PhotoViews

Intervistato da Ovacion, l'attaccante del Barcellona, Luis Suarez, ha parlato del mercato del Barcellona: "Le esigenze al Barcellona sono immense. Ogni tre giorni sei sotto esame, non hai riposto, non ti perdonano una partita sbagliata. Non è facile venire in un club come il Barcellona, adattarsi e vincere il posto. Sono cinque anni che sono nel club e convivo con la pressione, cercando di rispondere allo stesso modo". Sulla ricerca di un erede del numero 9 risponde: "Non è strano che il club stia cercando un altro numero 9, è la realtà del calcio. Del resto arriverà il momento in cui la mia età non mi permetterà di essere all'altezza delle necessità del Barcellona".