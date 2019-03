T. Silva: "Leonardo cruciale per portarmi al PSG. Obiettivo Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Paris Saint-Germain Thiago Silva, intervistato da Globo Esporte, ha raccontato così la sua avventura parigina: "Esperienza unica della mia vita. È stato bello ma anche un ostacolo passare così velocemente dal Milan al PSG. Avevo dei dubbi, ma anche in questa situazione è stato cruciale Leonardo nel convincermi, insieme ad Ancelotti ed il presidente Nasser. Mi illustrarono un progetto vincente e la scelta era fatta. Sono contento di questi sei anni, ho avuto gioie, momenti negativi ma è tutto normale nella vita di un professionista. Generalmente parlando, sei anni di successi raggiunti. Ovviamente la cosa che tutti chiedono è la Champions League, ma con l'esperienza di oggi sappiamo di avere una squadra che può farcela. Anche se resta molto difficile. Credo ancora in questo progetto. Ogni anno siamo più forti, quest'anno lo siamo particolarmente".

Sul futuro: "Resterò qui finché durerà questo amore col PSG, precisamente non lo so. Per chiunque è difficile parlare del futuro. Ho ancora un anno e mezzo di contratto. Credo che nei prossimi mesi, quando finirà la stagione sportiva, parleremo con il club per trovare la soluzione migliore per tutti".