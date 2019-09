Taarabt: "Potevo giocare con Real o Barça. Colpa mia se non è stato così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista offensivo Adel Taarabt, ex Milan ora al Benfica, in un’intervista a FourFourTwo ha parlato della propria carriera sottolineando anche i propri limiti: “Non mi piace dire certe cose di me stesso, ma credo che in molti, vedendomi giocare quando ero giovane, avrebbero detto che sarei finito a giocare nel Real Madrid o nel Barcellona. - continua Taarabt - Lo disse anche Luka Modric, ma non è accaduto e non solo per cause esterne, ma anche mie”.