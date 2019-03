Tagliafico: "Uniti per fermare CR7. Juve? C'è fiducia, come contro il Real"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolás Tagliafico (26) parla in vista di Ajax-Juventus. L'esterno dei lancieri, si legge su Mundo Deportivo, ha dichiarato: "Abbiamo la stessa fiducia di passare il turno come quella mostrata in occasione della sfida contro il Real Madrid. Come si ferma Ronaldo? Col gioco di squadra, bisogna sfruttare le nostre armi per bloccarlo. Non sarà facile superare i quarti di finale di Champions League, ma bisogna giocare 180' per farlo. Bisogna preparare due ottime gare, dal punto di vista tattico e psicologico".