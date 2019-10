Tebas: "Barça-Real il 18 dicembre? Non si può, c'è la Copa del Rey"

Javier Tebas, presidente della Liga, ha chiuso alla possibilità di spostare il Clasico al 18 dicembre. Il perché è semplice: in quel giorno dovranno disputarsi le partite di Copa del Rey: "Se mettessimo Barcellona-Real Madrid in quel giorno, ci sarebbe il deserto negli stadi. Dobbiamo valutare insieme e fissare un data, spero che il comitato decida di non stravolgere tutto". La partita, inizialmente prevista per il 26 ottobre, potrebbe essere spostata a causa delle tensioni in Catalogna dopo le condanne comminate ad alcuni attivisti politici.