La Liga Spagnola ha chiesto alla Federcalcio iberica che il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, previsto per il prossimo 26 ottobre al Camp Nou, venga disputata al Santiago Bernabeu. Il motivo è il rischio di scontri e incidenti a causa della situazione politica nella città catalana dopo le recenti sentenze che hanno ufficializzato il carcere per alcuni politici indipendentisti. Lo stesso giorno è prevista anche una grande manifestazione che potrebbe rendere ulteriormente più tesi gli animi e l'ambiente intorno al big match. Adesso la Federazione studierà questa richiesta e deciderà dopo aver parlato anche con i due club. Nel caso in cui la richiesta dovesse venire accolta, il ritorno si svolgerà il 1° marzo proprio al Camp Nou. A riportarlo è El Pais.