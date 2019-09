Tifosi Atletico contro il Cholo: "Perché Herrera e Vitolo in panchina?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I colleghi spagnoli di AS tv hanno intervistato diversi tifosi dell'Atletico Madrid al termine del 2-2 contro la Juventus. E per la stragrande maggioranza di loro il Cholo Simeone ha sbagliato a scegliere l'undici titolare, soprattutto perché non erano presenti Vitolo e Hector Herrera, due che per i tifosi Colchoneros dovrebbero essere schierati sempre dal primo minuto. "Servono i migliori e Vitolo ed Herrera lo sono, Correa, Koke e Saul oggi non sono al loro livello" o "Da quando è entrato Vitolo ha rivoluzionato la squadra" sono solo alcuni dei pensieri dei sostenitori spagnoli all'uscita dal Wanda Metropolitano.