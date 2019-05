TMW - AEK Atene, nel mirino il ritorno di Araujo dal Las Palmas

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ritorno in Grecia per Sergio Araujo? Stando a quanto raccolto da TMW, l'AEK Atene vorrebbe riprendere l'attaccante classe '92, di proprietà del Las Palmas. L'argentino ha già vestito in due occasioni (finale della stagione 2016/2017 e poi nel 2017/2018) la maglia degli ellenici.