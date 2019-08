TMW - Ajax, Van der Sar: "Gruppo equilibrato. L'anno scorso una sorpresa"

Fonte: Da Monaco, Andrea Losapio

© foto di Federico De Luca

Dopo la cavalcata dell'anno scorso, l'Ajax trova un girone di Champions in cui dovrà vedersela con Valencia, Chelsea e Lione. Da Montecarlo, ne ha parlato Edwin van der Sar, ex portiere e dirigente del club olandese: "Penso che sia un gruppo molto equilibrato, che Valencia e Chelsea abbiano una qualità molto simile alle nostre. Sarà dura, del Lille non so molto se non che hanno concluso al secondo posto in Ligue 1".

Avete tanti nuovi giocatori giovani.

"Succede sempre, è sempre successo in passato. A volte abbiamo bisogno di tempo per integrare i giovani in squadra, lo faremo sempre".

L'anno scorso avete sfiorato la finale. Potrete fare meglio?

"Sarebbe bello. L'anno scorso è stata una sorpresa, speriamo di poter fare bene comunque".

Onana è cresciuto molto.

"È un ragazzo molto duro, chiede tanto a se stesso e vuole arrivare al miglior livello possibile. È forte, sono sicuro che diventerà uno dei migliori portieri al mondo".

Ci sono tante voci di mercato su di lui. Avete venduto tanto: pensate di riuscire a resistere alle offerte?

"Tratteniamo tanti giocatori, abbiamo trattenuto anche tanti giocatori oltre che venderli".