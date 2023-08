ufficiale Ajax, è stato nominato il successore di Van der Sar come ad

Il Consiglio di Sorveglianza (RvC) dell'AFC Ajax ha nominato Alex Kroes amministratore delegato e presidente del consiglio del club. Raccoglie il testimone di Edwin van der Sar, che ha trasferito le sue funzioni ai suoi colleghi membri del consiglio a partire dal 1° giugno 2023. L'Organismo di Vigilanza intende inoltre nominare Kroes amministratore effettivo per i prossimi tre anni.

Le prime dichiarazioni - "Sono molto contento e anche orgoglioso che il club si sia avvicinato a me per questa posizione. Per me tutto è iniziato qui nelle giovanili e sono ancora legato all'Ajax come giocatore della divisione del sabato. "Sono molto non vedo l'ora di affrontare una nuova fase ad Amsterdam. Ho ancora una responsabilità all'AZ e la assumerò nel prossimo futuro. Sono grato all'AZ per le opportunità e per i bei momenti che ho avuto" sono le prime parole di Kroes, affidate al sito ufficiale dell'Ajax.