TMW - Alisson: "Szczesny sta facendo bene. Io ho dimostrato il mio valore"

Alisson Becker, vincitore del Premio Yashin e settimo classificato nella lista per il Pallone d'Oro, ha parlato a margine della premiazione:

Dopo questo riconoscimento, qual è il prossimo obiettivo?

"Devo continuare a fare cosa mi piace, ovvero giocare a calcio al massimo del livello possibile. E provare vincere trofei sia per il club che per il Brasile".

Cosa pensa del posizionamento di Salah (quinto n.d.r.)?

"Ha fatto un'ottima stagione come nelle ultime tre del resto. Però tutti coloro che erano stati nominati, potevano vincere, compreso me e gli altri nostri compagni".

Cosa è cambiato da quando era la riserva di Szczesny alla Roma?

"Lui ha iniziato giocando più di me perché è arrivato prima e perché era una scelta del tecnico. Ha fatto molto bene e poi è andato alla Juventus dove ha fatto bene. Poi io ho iniziato a dimostrare le mie qualità e sono arrivato fino a qui".

Cosa pensa del sesto Pallone d'Oro di Messi?

"E' il migliore e non solo perché ha vinto 6 Palloni d'Oro ma anche per come aiuta sempre il proprio club a giocare alla grande. E' sempre difficile giocare contro di lui, bisogna sempre essere concentrati perché è davvero fortissimo".