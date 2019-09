Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano aggiornamenti circa il passaggio di Mbaye Diagne verso l’Anderecht. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore in uscita dal Galatasaray oggi sarà in Belgio per le visite mediche mentre domani sarà messa la firma sul contratto. L’operazione si è sviluppata sulla base del prestito oneroso ad un milione di euro più diritto di riscatto a 13.