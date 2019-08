TMW - Galatasaray: Falcao in, Diagne out. E' a un passo dall'Anderlecht

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Galatasaray questa sera ha comunicato di essere in trattativa col Monaco per l'acquisizione del bomber colombiano Radamel Falcao. L'operazione è praticamente conclusa, col club di Istanbul pronto a ufficializzarlo nelle prossime ore. A fargli spazio sarà il centravanti senegalese Mbaye Diagne. Transitato anche in Italia tra Bra e Juventus, l'attaccante classe '91 è a un passo dall'Anderlecht: accordo molto vicino sulla base di un prestito con diritto di riscatto.