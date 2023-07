ufficiale Mbaye Diagne vola in Arabia Saudita. Ha firmato col ricchissimo Al-Qadsiah

Mbaye Diagne riparte dalla seconda divisione saudita. L'attaccante senegalese transitato anche in Italia con le maglie di Juventus e Bra ha firmato con l'Al-Qadsiah un contratto valido per le prossime due stagioni. Diagne nell'ultima stagione ha fatto molto bene in Turchia nel Fatih Karagumruk realizzando 22 reti, il secondo miglior marcatore del campionato. Andrea Pirlo l'avrebbe volentieri portato con sé alla Sampdoria, ma il suo status di extracomunitario non ha permesso questa operazione.

L'Al-Qadsiah è uno dei club più ricchi d'Arabia essendo guidato dalla Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera al mondo. Prima di Diagne, aveva già attirato l'attenzione internazionale per aver ingaggiato Robbie Fowler come allenatore.