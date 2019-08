Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come accaduto nelle ultime stagioni, anche in questa finestra di calciomercato Lucas Piazon, attaccante brasiliano classe '94 che non ha totalmente mantenuto le aspettative sul conto della sua carriera, si appresta a lasciare il Chelsea. E nuovamente a titolo temporaneo, anche se per più di una stagione: secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, si appresta a trasferirsi in prestito in Portogallo per le prossime due stagioni. Vestirà la maglia del Rio Ave.