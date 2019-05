© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi si era parlato di una nuova avventura estera per Diego Fabbrini, nell’ultima stagione al Botosani in Romania, con Qaraba e Neftchi Baku interessate all’attaccante classe ‘90, ma anche di un suo possibile sbarco in Bulgaria per vestire la maglia del prestigioso Levski Sofia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il futuro di Fabbrini sarà proprio nella capitale bulgara, ma con la maglia degli eterni rivali del CSKA Sofia (la sfida fra le due è ribattezzata Derby Eterno). L’ex Udinese firmerà un contratto per i prossimi tre anni con il club bulgaro.