TMW - Monaco, Glik: "La Sampdoria ha tutto per fare bene quest'anno"

Il difensore del Monaco Kamil Glik ha parlato ai microfoni di TMW dopo l’amichevole vinta contro la Sampdoria: “Sicuramente siamo in due momenti diversi, noi iniziamo già la prossima settimana, la Serie A inizia tra tre settimane. Di Francesco è un allenatore che ha sempre fatto bene, alla Sampdoria non manca niente quest’anno. Quagliarella? È sempre lo stesso, magari ha qualche annetto in più, ma sta bene e sono contento per lui, ha fatto cose che nessuno si aspettava. Sicuramente lo scorso anno abbiamo avuto dei problemi, quest’anno l’obiettivo è di tornare dove il Monaco merita, ovvero di tornare a giocare la Champions League”.