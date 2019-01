Fonte: Alessio Alaimo

Lo hanno cercato in tante in Italia, per Facundo Ferreyra è pronta una nuova avventura all'Espanyol, che ha superato nello sprint le concorrenti e si è assicurata la punta argentina. Per lui avventura di diciotto mesi in Liga in prestito con diritto di riscatto, accordo trovato col Benfica poco fa.