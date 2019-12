Fonte: Luca Bargellini

© foto di Giacomo Morini

Sondaggio del West Ham per Cesare Prandelli. Secondo quanto raccolto da TMW, gli Hammers pensano anche al tecnico ex Genoa e Fiorentina per sostituire Manuel Pellegrini. Il West Ham è tornato a vincere in campionato proprio ieri pomeriggio col Southampton, ma ciò non sembra essere bastato per convincere la dirigenza a confermare l'allenatore cileno.