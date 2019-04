Tottenham, Alderweireld in scadenza nel 2020: il City insidia lo United

© foto di Insidefoto/Image Sport

Possibile futuro al Manchester City per Toby Alderweireld (30), difensore in scadenza nel 2020 con il Tottenham. Il centrale belga interessa anche al Manchester United, ma nelle ultime settimane - secondo quanto afferma il Daily Mail - anche i Citizens hanno chiesto informazioni all'entourage del ragazzo. L'ex Ajax e Atletico Madrid, sei giorni fa, ha partecipato alla gara di Champions League all'Etihad che ha promosso gli spurs in semifinale di Champions. A fine stagione, però, Alderweireld potrebbe salutare il Tottenham Hotspur Stadium.