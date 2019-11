© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gareth Bale potrebbe essere il regalo di gennaio per José Mourinho. I due si sono sfiorati nel periodo al Real Madrid, con il gallese arrivato nell'estate del 2013, quando il portoghese aveva appena lasciato. Lo Special One è sempre stato un estimatore del giocatore, tanto da averlo richiesto al Manchester United. Ora, con la rottura insanabile fra l'esterno offensivo e il Real, il Tottenham può provare l'assalto a riportarlo a casa. Del resto in pochi possono permetterselo, soprattutto per una questione di ingaggio (15 milioni netti l'anno). Il Real Madrid, pur di liberarsene, sarebbe disposto anche a valutare l'ipotesi del prestito. Bale d'altro canto non è disposto a giocare in un torneo che non sia d'élite e la Premier League oltre a rispettare questi requisiti, gli permetterebbe di tornare a parlare la sua lingua, dettaglio non da poco.