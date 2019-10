Tottenham, Bruno Fernandes il sostituto di Eriksen: pronti 70 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Eriksen, che ha il contratto in scadenza a giugno, lascerà molto probabilmente il Tottenham nella finestra invernale di mercato e gli Spurs sono in cerca del sostituto del fantasista danese. I londinesi avrebbero individuato il profilo ideale: si tratta di Bruno Fernandes, trequartista portoghese in forza allo Sporting CP, per il quale sarebbero pronti 70 milioni di euro. Lo riporta The Sun.